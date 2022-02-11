رئيس وزراء اليابان: ارتفاع إصابات «كورونا» يُعرقل المجتمع والاقتصاد

صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الجمعة، بأن وتيرة انتشار العدوى بدأت بوضوح في التباطؤ بفضل تعاون الشعب.

وقال كيشيدا - بحسب وكالة أنباء “كيودو” اليابانية - "إن الإجراءات المتخذة حتى الآن أتت بمفعولها إلى حد ما على ما يبدو"، مؤكدا أن الخبراء يحذرون من ارتفاع مخاطر الحالات الشديدة واستمرار زيادة عدد الإصابات الجديدة".

وحث كيشيدا على الحذر من أن "ارتفاع عدد الحالات قد يعرقل الاقتصاد والمجتمع"، مضيفا أن الوضع لا يزال بعيدا كل البعد عن الأمان.

وكانت الحكومة اليابانية قد قررت أمس الخميس تمديد قيود شبه الطوارئ في 13 محافظة من بينها العاصمة اليابانية طوكيو لثلاثة أسابيع على أن تنتهي 6 مارس المقبل.

كما منحت وزارة الصحة اليابانية، موافقتها على استخدام أقراص باكسلوفيد لعلاج فيروس كورونا، والذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية.

وبذلك يصبح عقار باكسلوفيد، ثاني دواء عن طريق الفم متاح لعلاج الإصابة الخفيفة بكوفيد-19 في اليبان، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة مدفوعا بانتشار المتحور أوميكرون سريع العدوى، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

واتفقت الحكومة اليابانية مع شركة فايزر على شراء كمية تكفي لمليوني شخص من عقار باكسلوفيد خلال العام الجاري، وتم حتى الآن استيراد ما يكفي لـ 40 ألف شخص.

وقال وزير الصحة، شيجيوكي جوتو، للصحفيين: "سنقوم بتسليم (العقار) إلى المؤسسات الطبية يوم الاثنين"، مضيفا أن الحكومة ستسلم مزيدا من الشحنات في وقت لاحق من هذا الشهر.

كانت أعلنت العائلة الإمبراطورية اليابانية إصابة الأميرة "يوكو" بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ لتصبح أول حالة في العائلة الإمبراطورية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه تم نقل الأميرة اليابانية البالغة من العمر 38 عاما إلى مستشفى وكالة البلاط الإمبراطوري كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن وكالة البلاط الإمبراطوري أفادت بأن الأميرة اشتكت من التهاب في الحلق ولم تظهر عليها أي أعراض أخرى.