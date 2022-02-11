53 ألف إصابة و393 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

سجلت إسبانيا 53 ألفا و55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجلت 393 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إسبانيا كانت يوم 3 يناير 2022، بواقع 372 ألف و766 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 4 نوفمبر 2020، بواقع 1623 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى عشرة ملايين و555 ألفا و196 إصابة، والوفيات إلى 95 ألفا و606.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 96 مليون و160 ألف و61 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن. وتلقى 38 مليون و360 ألف و610 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 49ر81%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكانت السلطات الإسبانية قد ألغت، الخميس، فرض ارتداء الكمامات إجباريًا في الأماكن المفتوحة، وذلك في ظل انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن ارتداء الكمامات يظل إجباريًا في الأماكن المغلقة وبالمواصلات العامة، فيما ألغت معظم مناطق البلاد ضرورة إظهار ما يعرف بجواز سفر كورونا عند دخول الحانات والملاهي الليلية.