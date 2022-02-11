الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 16 شخصاً فى انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

انقلاب سيارة محملة
انقلاب سيارة محملة

أصيب 16 شخصاً، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة تقل محملة بالعمالة الزراعيه، بطريق الضبعة القاهرة، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.

 

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مخصصة للعمالة الزراعية بطريق محور الضبعة الصحراوي إتجاه القاهرة بدائرة مركز وادي النطرون ووجود مصابين.

 

إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون إصابة كلا من: يسري محمد مصطفى مقيم  كفر الشيخ 24سنة بكدمات متفرقة. بالجسم وأحمد حسن مغوار مقيم كفر الشيخ 19سنة بكدمات وسحجات متفرقة و أحمد عبد المنعم محمد مقيم حدائق حلوان 42سنة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم و أحمد عادل السعيد مقيم  كفر الشيخ 24سنة بكدمات وسحجات متفرقة. بالجسم والسعيد إبراهيم التهامي مقيم  كفر الشيخ 26سنه بكدمات متفرقة بالجسم واحمد الحسينى ربيع الحسيني مقيم  كفر الشيخ 23سنه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وابراهيم حمدى بسيونى مقيم  كفر الشيخ 42سنة كدمات متفرقة بالجسم وعلاء عادل عبد العزيز مقيم  كفر الشيخ 24سنه بكدمات متفرقة بالجسم وعبد الرحمن صابر عبد الوهاب مقيم  كفر الشيخ 24سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ورضا السعيد الشاملة مقيم  كفر الشيخ 30سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واحمد خالد عطية من كفر الشيخ 23سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. وسلامة ابراهيم السيد مقيم  كفر الشيخ 28سنة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وعبد الرحمن ابراهيم حمودة مقيم  كفرالشيخ 26سنه بكدمات بحاجات متفرقة بالجسم وسمير شريف حمودة مقيم  كفر الشيخ بكدمات سحاجات متفرقة بالجسم ومحمد عادل عبد العزيز مقيم كفر الشيخ 18سنه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ويوسف مصباح فوزي مقيم كفر الشيخ بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

انقلاب سيارة القاهرة وادى النطرون مركز شرطة عبد العزيز اجهزة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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