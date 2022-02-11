56 حالة إصابة جديدة بكورونا محلية العدوى فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الخميس الماضي 56 حالة إصابة بكوفيد-19 محلية العدوى.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المذكورة، سُجلت 33 حالة في قوانغشي، و22 حالة في لياونينغ، وحالة واحدة في قويتشو.

وتابعت اللجنة، أن 8 مناطق على مستوى المقاطعة سجلت يوم الخميس الماضي أيضاً 45 حالة إصابة بكوفيد-19 وافدة.

ولم تسجل حالات جديدة يُشتبه بإصابتها أو وفيات متعلقة بكوفيد-19 يوم الخميس، بحسب اللجنة.

وأضافت اللجنة أن إجمالي 66 حالة إصابة من دون أعراض سُجلت حديثاً يوم الخميس، 61 منها وصلت من خارج البر الرئيسي.

وحتى يوم الخميس الماضي، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، لكل من الحالات المحلية والوافدة في البر الرئيسي الصيني 106764 حالة.

وكان هناك 1424 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاجات الطبية المناسبة حتى يوم الخميس الماضي، من بينهم 5 مرضى في حالة خطيرة، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصاً منذ تفشي الفيروس في البر الرئيسي الصيني.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.