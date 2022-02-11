كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثانى

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني وسط الانتشار السريع

لمتحور أوميكرون.



وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 53 ألفا و 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى مليون و239 ألفا

و287 إصابة.



كما سجلت البلاد 49 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7012 شخصا، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



وحتى يوم الجمعة، تلقى 94ر28 مليون شخص ، أو 4ر56% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة.

ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 18ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 1ر86% من إجمالي عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

.وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.