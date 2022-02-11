إندونيسيا توقع عقدا مع فرنسا لشراء 42 طائرة رافال

وقّعت إندونيسيا مع فرنسا عقدا لشراء 42 مقاتلة رافال فيما تسعى باريس وجاكرتا إلى تعزيز روابطهما في مواجهة التوتر المتصاعد في منطقة آسيا المحيط الهادئ، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية .



كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الولايات المتحدة وافقت الخميس على بيع إندونيسيا 36 مقاتلة إف-15 مقابل 14 مليار دولار.



وقال وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو اثر لقاء مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في جاكرتا "اتفقنا على شراء 42 طائرة رافال مع عقد يشمل ست طائرات (الخميس) وعقد مقبل يشمل 36 أخرى".



وتبلغ قيمة العقد 8,1 مليارات دولار لشراء الطائرات وأسلحتها، على ما أوضحت وزارة الجيوش الفرنسية.



ولم يسبق لإندونيسيا أكبر دولة في جنوب شرق آسيا أن اشترت طائرات مقاتلة فرنسية، لكنها تسعى حاليا لتنويع تحالفاتها ومصادر إمداداتها بالمعدات العسكرية، في مواجهة تفاقم التوتر بين الصين والولايات المتحدة في المنطقة.



وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على العقد كاتبا في تغريدة: "42 رافال! اختارت إندونيسيا الجودة الصناعية الفرنسية".



ورحب بحلول: "مرحلة جديدة تعزز شراكاتنا" في المنطقة.



ورحب إريك ترابييه رئيس شركة "داسو أفيياسيون" الفرنسية المصنعة لهذه الطائرات بالطلبية قائلا "هذا بلد جديد لشركتنا ما يجعل من هذا العقد تاريخيا". وأشار إلى أن أولى الطائرات ستسلم "بعد حوالى ثلاث سنوات" على ان تسلم بعد ذلك "بوتيرة طائرة واحدة في الشهر".



وتسعى فرنسا لتوطيد العلاقات مع إندونيسيا بعد الضربة التي تلقتها استراتيجيتها لتثبيت وجودها في المنطقة العام الماضي جراء فسخ كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية على وقع إعلان إنشاء تحالف "أوكوس" الإستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



بعد هذه النكسة، تسعى باريس إلى تعزيز تحالفها مع شركائها القديمين مثل اليابان والهند فضلا عن إندونيسيا ودول أخرى في آسيا.



وباشرت فرنسا "شراكة معززة" مع إندونيسيا بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان لجاكرتا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وصرحت بارلي للصحفيين أن "خيار إندونيسيا هو خيار السيادة والجودة الفنية، مع طائرة أثبتت مرارا قدراتها العملانية".



وأشارت إلى أنها تطرقت مع نظيرها إلى أهمية "التنسيق الجيد بين كل الأطراف الفاعلة المعنية بالدفاع عن حرية المحيطين الهادئ والهندي بالاستناد إلى التعددية الفاعلة".



والتزم البلدان في ختام هذه الزيارة التعاون أيضا في البحث والتطوير في مجال الغواصات مع عقد بين المجموعة الفرنسية "نافال غروب" وشركة بناء السفن الإندونيسية "بي تي بال"، "يتوقع أن يفضي إلى شراء غواصتين من طراز سكوربين"، على ما أكد الوزير الإندونيسي.