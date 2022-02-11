زوجة «إل تشابو» قد تخرج من السجن الأمريكى قبل انقضاء مدة حكمها

أفادت قناة "تيليفيسا" نقلا عن السجون الأمريكية بأن إيما كورونيل زوجة خواكين جوزمان الملقب "إل تشابو" زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، قد يخلى سبيلها قبل انقضاء مدة حكمها.

وحسب القناة، فإن كورونيل قد تغادر السجن في سبتمبر 2023 أو قبل ذلك في حال شاركت في البرامج الإصلاحية.

وكانت محكمة أمريكية قد حكمت في نوفمبر 2021 على إيما كورونيل بالسجن 3 سنوات بتهم تهريب المخدرات وتبييض الأموال، ومصادرة 1.5 مليون دولار من أصولها.

وبموجب الحكم ستكون كورونيل تحت مراقبة الأجهزة القضائية لمدة 4 سنوات بعد إطلاق سراحها.

يذكر أن خواكين جوزمان "إل تشابو" زعيم عصابة "سينالوا" المكسيكية لتجارة المخدرات، واحدة من أكبر وأخطر عصابات المخدرات في العالم.

وتم تسليمه للولايات المتحدة عام 2017 وحكم عليه هناك بالسجن مدى الحياة.

وكانت زوجة تاجر المخدرات المكسيكي إل تشابو، إيما كورنيل ايس اقرت بمشاركتها في أنشطة الاتجار بالمخدرات لكارول سينالوا النافذ، حكم قاض فيدرالي أمريكي عليها بالسجن ثلاث سنوات.

وطلب المدعون العامون إنزال عقوبة السجن أربع سنوات بالمتهمة، وهي مدة تقل عن تلك التي تطلب عادة في قضايا الاتجار بالمخدرات.

وحسب وكالة فرانس برس الإخبارية، لكن القاضي رودولف كونتريراس رأى أن كورونيل البالغة اليوم 32 عامًا كانت صغيرة جدًا عندما التقت «إل تشابو» ثم تزوجته، وأنها تعاونت مع السلطات بعد توقيفها في فبراير الفائت.



يشار إلى أن جومان محبوس حاليا في سجن مشدد الحراسة بولاية كولورادو الأمريكية.



وفي فبراير 2019، قالت هيئة محلفين إن جوزمان مذنب في 10 تهم، بما في ذلك المشاركة في عصابة إجرامية، وإنتاج وتوزيع الكوكايين والهيروين دوليا وغسل الأموال واستخدام الأسلحة النارية.



وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017 لمواجهة التهم، وكجزء من اتفاقية لتسليم المجرمين مع المكسيك، استبعدت الولايات المتحدة عقوبة الإعدام بحقه.