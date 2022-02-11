الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مكتب زيلينسكى يعلق على اجتماع مستشارى «رباعية نورمانى»

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

أكد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن "رباعية نورماندي" للتسوية الأوكرانية، فشلت في التوصل إلى بيان مشترك عن مفاوضات اليوم في برلين.

وقال: "لم نتمكن اليوم من التوصل إلى أي وثيقة مشتركة، فيما استمرت هذه المفاوضات لمدة تسع ساعات تقريبا".

وأضاف: "أود أن أقول إنه من الأجدى أن تكون هناك أيضا رغبة في الاتفاق على شيء ما، ولكن اليوم حدث ما حدث".

من جهته، أعلن نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك في وقت سابق، أن مستشاري قادة بلدان "مجموعة نورماندي" التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، فشلوا في تقريب وجهات النظر تجاه التسوية الأوكرانية.

وقال: "الجانب الأوكراني رفض صيغة "نورماندي" المقتبسة من اتفاقات مينسك عند صياغة البيان".

وشدد كوزاك على أن "موسكو تأمل في أن تتحلى كييف بالحكمة اللازمة لعدم الإقدام على أي خطوات عدائية" تجاه دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضاف: "التقدم في مفاوضات مينسك والذي لم يحدث منذ ثماني سنوات، لا يمكن تحقيقه إلا بموقف موحد لجميع المشاركين في صيغة (نورماندي)".

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التصدي "للتحديات الأمنية" وتفعيل المفاوضات بصيغة نورماندي لتسوية النزاع في دونباس.

وكتب زيلينسكي على “تويتر”: "واصلنا الحوار مع إيمانويل ماكرون بشأن التصدي للتحديات الأمنية وتفعيل عملية السلام في إطار صيغة نورماندي".

وأضاف: "اتفقنا على الخطوات المشتركة التالية لدعم صمود أوكرانيا وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي".

وقبل ذلك أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم بحث التسوية في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن بوتين لفت انتباه ماكرون إلى "التصرفات الاستفزازية" لكييف، التي "تتناقض مع اتفاقيات مينسك" للتسوية.

على اجتماع ندى ورم زيلينسكي يعلق نور نورماندي مستشار رباعية نورماندي

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