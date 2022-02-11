الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مؤسسة «أنا مصراوية» ترعى فصول التعليم المجتمعى بالمناطق النائية

مؤسسة أنا مصراوية
مؤسسة أنا مصراوية

كشفت مروة حافظ، رئيس  مؤسسة "أنا مصراوية"، عن تفاصيل  دعم ورعاية تأسيس إحدى فصول التعليم المجتمعي بحى العامرية بالإسكندرية، على أن يكون هذا الفصل الرابع تأسسه المؤسسة إيمانا منا لإعطاء الفرصة للتعليم في المناطق النائية المحرومة من التعليم، وتعيد المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية، مما يساعد على القضاء على الأمية في مهدها.

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مؤسسة أنا مصراوية

وأوضحت مروة حافظ رئيس مؤسسة "أنا مصراوية"، خلال بيان صحفي، أن مدارس التعليم المجتمعي تعد هي الحل الدستوري لتوفير الخدمة التعليمية، لافتة إلى أنه تم افتتاح فصل التعليم المجتمعي بحضور الدكتورة نجلاء سليم مديرعام التعليم العام، وهشام عبد الوهاب مدير عام إدارة العامرية، وناصف ماهر مديرعام المشاركة المجتمعية المديرية،  ودكتورة إيمان عبد الفتاح مديرة إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وبسيوني محمد بسيوني وكيل إدارة العامرية.

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مؤسسة أنا مصراوية

واهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدارس التعليم المجتمعي في مصر باعتبارها مدارس ذات طبيعة خاصة جدا تؤدي دورا محوريا في المجتمع المصري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز تحويل الطلاب من التعليم الابتدائي إلى التعليم المجتمعي ، كما يجوز تحويل الطلاب من التعليم المجتمعي إلى التعليم الابتدائي بعد مناظرة السن وتسكينهم في الصفوف المناسبة لهم، كما يمكن قبول الطلاب من سن 6 سنوات طبقا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2007.

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مؤسسة أنا مصراوية

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