الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشيوخ التشيكى يرفض تمديد قانون فيروس كورونا المستجد

مجلس الشيوخ التشيكي
مجلس الشيوخ التشيكي

رفض مجلس الشيوخ التشيكي تمديد العمل بقانون رئيسي لمكافحة جائحة فيروس كورونا لما بعد شهر فبراير.
 

وصوت مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) بأغلبية 32 صوتا من بين 62 صوتا، بعد 8 ساعات من النقاش، ضد القانون يوم الخميس.
 

ويتضمن القانون أحكاما بإغلاق الشركات، وحظر الأحداث العامة وتقييد عمل المدارس. وتنتهي اللائحة السابقة بنهاية الشهر الجاري.
 

يشار إلى أن القرار النهائي في القانون يعود لمجلس النواب، الغرفة السفلى للبرلمان، الذي يمكنه نقض قرار مجلس الشيوخ.
 

وعلى الرغم من أن الحكومة الليبرالية-المحافظة في براغ قد أنهت بالفعل العديد من الإجراءات على أي حال، إلا أنها تريد إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.
 

وحذر وزير الصحة فلاستيميل فاليك من أن "وضع فيروس كورونا بين كبار السن والفئات المعرضة للخطر لا يزال حرجا".
 

وتحدثت المعارضة عن تعرض الحكومة لـ"صفعة "بعد هزيمة الائتلاف في مجلس الشيوخ.
 

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن معدل الإصابات في التشيك يبلغ 1829 إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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