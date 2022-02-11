موسكو تعلن فشل مفاوضات «نورماندى» حول التسوية الأوكرانية

أعلن نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك أن مستشاري قادة بلدان "مجموعة نورماندي" التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، فشلوا في تقريب وجهات النظر تجاه التسوية الأوكرانية.

وقال: "لسوء الحظ، انتهت تسع ساعات من المفاوضات دون أي نتائج واضحة وملموسة.. حاولنا الاتفاق على البيان الختامي لمفاوضاتنا بدءا من الاجتماع السابق في باريس في 26 يناير. يجب علينا التغلب على جميع الخلافات حول تفسير اتفاقات مينسك، لأن صيغة "نورماندي" هي آلية تحكم مفاوضات مينسك في مجموعة الاتصال، ولم يتسنّ التغلب على هذه الخلافات اليوم".

وأضاف: "الجانب الأوكراني رفض صيغة "نورماندي" المقتبسة من اتفاقات مينسك عند صياغة البيان".

وتابع: "من الصعب اليوم الوقوف على مدى استعداد أوكرانيا لحل النزاع بالوسائل السياسية".

وشدد كوزاك على أن "موسكو تأمل في أن تتحلى كييف بالحكمة اللازمة لعدم الإقدام على أي خطوات عدائية" تجاه دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال: "التقدم في مفاوضات مينسك والذي لم يحدث منذ ثماني سنوات، لا يمكن تحقيقه إلا بموقف موحد لجميع المشاركين في صيغة "نورماندي".

وعلى صعيد آخر، قال السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، إن موسكو دعت باريس مرارًا للاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لكوفيد-19، لكن دون جدوى.



وقال ميشكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء - " طوال هذا الوقت، كنا ندعو زملاءنا الفرنسيين .. للاعتراف المتبادل باللقاحات، وهي خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة".



وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل باللقاحات بين البلدين.



وأضاف ميشكوف: "هناك انطباع بأنهم لا يريدون سماعنا، لأننا طرحنا هذه المقترحات على جميع المستويات تقريبًا".

فيما سجلت روسيا، 183 ألفًا و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في آخر إحصائيات لها؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 13 مليونًا و330 ألفًا و769 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في روسيا- في بيان الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 337 ألفًا و390 شخصًا بعد تسجيل 669 حالة، فيما تعافت 97 ألفًا و163 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10 ملايين و803 آلاف و305 أشخاص.

وقد أفاد خبير الأمراض المعدية الروسي يفجيني تيماكوف إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ستبلغ ذروتها بروسيا في منتصف فبراير المقبل.