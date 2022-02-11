الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: 3823 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى تونس
كورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 3 آلاف و823 شخصا بفيروس كورونا، ووفاة 23 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان أنه تم إجراء 11 ألفا و654 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 32.80% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 8 ألاف و608 أشخاص ، ليصل أجمالي المتعافين 867 ألفا و338 شخصا.
وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و941 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 958 ألفا و549 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1496 حالة ، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 272 حالة ، و63 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

في سياق آخر، ثمّن وزير الصحّة التونسي علي المرابط دعم الاتّحاد الإفريقي لأعمال الهلال الأحمر والصليب الأحمر في أكثر من 192 دولة من أجل خير الإنسانيّة، مؤكدا حرص تونس الدائم على الشراكة الاستراتيجيّة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية مع الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليّات ختام الملتقى الإقليمي الأوّل لجمعيات الهلال الأحمر بشمال إفريقيا والاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذى عقد بتونس، بحضور عبد اللطيف شابو رئيس الهلال الأحمر التونسي ، ورانية أحمد نائبة مدير إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وإيتوندى كاكوما الممثل الدائم للاتحاد الدولي لدى الاتحاد الإفريقي ، وبيار كريمر نائب مدير إفريقيا في الاتحاد الدّولي وحضور ممثلين عن منظمات وهيئات دولية.
وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان مساء اليوم / الخميس/- أن الملتقى خصص لتباحث استراتيجيّة وبرامج الشراكة مع الاتّحاد الإفريقي في مجال الصحّة المجتمعيّة، بالإضافة إلى دارسة الاحتياجات وتحدّيات هذه الشّراكة الواعدة.
وفي السياق ، عبّر شابو عن فخر عائلة المنظمة في الانخراط ضمن الشبكة الدولية الداعمة لمحاربة الكوارث والأزمات في العالم، مذكرا بوقوف المنظمات الإنسانيّة لمساندة المجهودات المبذولة لمقاومة جائحة كورونا .
من جانبه، قال بيار كريمر إنّ هذا المشروع الضخم المتمثل في هبة تتخطي 300 مليون دولار لـفائدة خمس دول بشمال إفريقيا من بينها تونس سيخصص لدعم القطاع الصحّي.

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