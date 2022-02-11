الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوزراء التونسى: مستعدون لإزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية

نجلاء بودن رمضان
نجلاء بودن رمضان

عبرت رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان عن شكرها للصندوق السعودي للتنمية الذي مازال يساهم في تمويل مشاريع اقتصادية في شتى المجالات ، مشددة عن استعدادها لإزالة العقبات أمام إتمام انجاز المشروعات المقررة في تونس.


جاء ذلك خلال لقائها مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد، والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية عثمان الجرندي، وسفير السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر ، حيث بحثت خلال اللقاء - مدى التقدم في المشاريع التي يمولها الصندوق ولتبادل وجهات النظر حول إمكانيات تمويل مشاريع تنموية وتعزيز التعاون بين بلادها والصندوق السعودي للتنمية.


وفي السياق، قال عبد الرحمن المرشد إن اللقاء مع رئيسة الوزراء كان إيجابيا، وتم خلاله التطرق إلى المشاريع التي ينجزها الصندوق في تونس، مستعرضا عددا من المشاريع التي هي بصدد الإنجاز مثل مشروع ترميم جامع الزيتونة المعمور ومشروع ترميم جامع عقبة ابن نافع بالقيروان.


وعبّر الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي عن استعداده للاستثمار في مشاريع جديدة بتونس في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة وخاصة المساهمة الفعالة في انجاز المدينة الصحية بالقيروان.

قدم تعاون الوفد لقاء مجلس الوزراء إمام السعودية الرئيس رئيس الوزراء سعودي مشروعات صندوق ندى دوق تعزيز الزيتون التونسية بين تنفيذي استثمارات الخارجية رئيس الوزرا وزير الخارجية

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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