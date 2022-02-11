الوزراء التونسى: مستعدون لإزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية

عبرت رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان عن شكرها للصندوق السعودي للتنمية الذي مازال يساهم في تمويل مشاريع اقتصادية في شتى المجالات ، مشددة عن استعدادها لإزالة العقبات أمام إتمام انجاز المشروعات المقررة في تونس.



جاء ذلك خلال لقائها مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد، والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية عثمان الجرندي، وسفير السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر ، حيث بحثت خلال اللقاء - مدى التقدم في المشاريع التي يمولها الصندوق ولتبادل وجهات النظر حول إمكانيات تمويل مشاريع تنموية وتعزيز التعاون بين بلادها والصندوق السعودي للتنمية.



وفي السياق، قال عبد الرحمن المرشد إن اللقاء مع رئيسة الوزراء كان إيجابيا، وتم خلاله التطرق إلى المشاريع التي ينجزها الصندوق في تونس، مستعرضا عددا من المشاريع التي هي بصدد الإنجاز مثل مشروع ترميم جامع الزيتونة المعمور ومشروع ترميم جامع عقبة ابن نافع بالقيروان.



وعبّر الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي عن استعداده للاستثمار في مشاريع جديدة بتونس في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة وخاصة المساهمة الفعالة في انجاز المدينة الصحية بالقيروان.