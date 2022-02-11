مفوضة شرطة لندن لندن تعلن استقالتها من منصبها

أعلنت مفوضة شرطة العاصمة البريطانية لندن، كريسيدا ديك، استقالتها من منصبها اليوم.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم عن عمدة العاصمة لندن، صادق خان، قوله إن "الطريقة الوحيدة للبدء في تحقيق حجم التغيير المراد هو أن يكون لديك قيادة جديدة في القمة".



وأوضحت القناة أن الاستقالة جاءت بعد ردها على تقرير يقيم سلوك الشرطة، علق خان بعده قائلاً إنه لا يثق في قيادة كريسيدا.



يُشار إلى أن كريسيدا ديك كانت أول امرأة تتولى قيادة شرطة العاصمة في بريطانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 206 حالات وفاة و66 ألفا و638 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18 مليونا و162 ألفا و199 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159 ألفا و158 حالة.

وكانت بريطانيا سجلت أمس 276 وفاة و 68 ألفا و214 إصابة بفيروس كورونا.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أن حكومته تعتزم إنهاء القيود الأخيرة حول "كورونا"، بما في ذلك العزل، قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

و قال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان: "اعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19)، وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".

وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.