رئيس مجلس الوزراء التونسية تشارك فى فعاليات قمة «المحيط الواحد» بباريس

تشارك رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم الجمعة، في قمة "المحيط الواحد" بمدينة براست الفرنسية، بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان - أن القمة يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وبنوك التنمية والمنظمات غير الحكومية، بهدف التشاور بشأن السبل الكفيلة لحماية المحيطات والبحار وحوكمتها، وحشد الدعم للمواعيد الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة.

وأضاف أنه سيتم خلال الزيارة إجراء عدد من اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، موضحا أنه سيرافق رئيسة الوزراء، وزير الخارجية عثمان الجرندي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 4 آلاف و151 شخصا بفيروس كورونا ، ووفاة 22 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أنه تم اجراء 12 ألفا و525 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.14% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 8 ألاف و278 شخصا ، ليصل أجمالي المتعافين 858 ألفا و730 شخصا.

وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء بلغ 26 ألفا و889 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 954 ألفا و726 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1467 حالة ، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 261 حالة ، و66 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

وقالت وزارة الصحة التونسية، إنه تم تطعيم 3 آلاف و926 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.