صحيفة بريطانية: الملكة اليزابيث التقت الأمير تشارلز قبل أن تثبت إصابته بكورونا

قال مصدر بالقصر الملكي ببريطانيا إن الملكة اليزابيث الثانية كانت على اتصال مباشر بأمير ويلز تشارلز وذلك قبل أن تثبت إصابته بفيروس كورونا.



ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن الملكة والتي تبلغ من العمر 95 عاما، لا تظهر عليها أي أعراض وأن الوضع سيستمر تحت المراقبة.



وقال مقر الأمير تشارلز في كلارنس هاوس إن اختبار تشارلز، 73 عامًا، كان إيجابيًا خلال اختبار روتيني هذا الصباح.



ولم يتأكد متى التقى الأمير بالملكة لكن مصدرًا ملكيًا قال لهيئة االإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنهما التقيا قبل يومين.



وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة تم تطعيمها بالكامل، لذا لن تحتاج إلى عزل نفسها، ما لم تكن نتائج اختبارها إيجابية، لكنها ستُنصح بإجراء اختبار كوفيد لمدة سبعة أيام.



ورفضت مصادر القصر تأكيد ما إذا كانت نتائج فحوصاتها سلبية أم لا.



قبل أربعة أيام، وصلت الملكة اليزابيث إلى أطول فترة حكم لبريطانيا حيث أتمت عامها السبعين أو اليوبيل البلاتيني على العرش.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.