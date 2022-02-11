الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين التعاون الخليجى يدين استهداف الحوثيين مطار أبها بالسعودية

الحوثيين
الحوثيين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في السعودية، باستخدام طائرة مسيرة مفخخة معرضين المدنيين للخطر.


وأكد الحجرف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر، وما نتج عن هذا الاعتداء الغاشم من إصابات في أثناء عملية الاعتراض لجنسيات مختلفة.


وشدد على ضرورة محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بصفة المطارات المدنية من المناطق المحمية بموجب القانون الدولي، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في التمكن من اعتراض الطائرة المسيرة، مؤكدا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أمن قانون تعاون مبارك عرف على سعودي السعودية الدولى سلامة طائرة حرب العاملين هجوم التعاون الخليجي المطارات تحالف دعم الشرعية الحوثي استهداف

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