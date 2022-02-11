الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم سوهاج»: لجنة فحص أوراق الجغرافيا تنصف طلاب جرجا الثانوية

الدكتور عربي أبو
الدكتور عربي أبو زيد

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه قام بتشكيل لجنة فنية من الموجهين الأوائل لمادة الجغرافيا؛ لمراجعة جميع أوراق امتحانات الصف الدراسي الأول لمادة الجغرافيا بمدرسة جرجا الثانوية العامة بنين فور تلقيه شكوى من أولياء أمور طلاب المدرسة يتضررون فيه من واقعة رسوب جماعي في مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن اللجنة قامت بالفعل بفحص الأوراق، وإعادة تصحيحها وكذلك مراجعة رصد الدرجات، وتبين للجنة وجود بعض الأخطاء في التصحيح ورصد الدرجات، تم تصويبها، مما أسفر عن النتيجة الفعلية والمستحقة للطلاب ليكون بذلك عدد الطلاب الناجحين في مادة الجغرافيا بالصف الأول الثانوي بالمدرسة 436 طالبًا، وحصول 68 طالبًا فقط على تقدير ضعيف، بنسبة نجاح 87.6 %، وتم إبلاغ أولياء الأمور بالنتيجة الفعلية الصحيحة، وإحالة جميع المتسببين في الواقعة للشئون القانونية.

كما شدد أبو زيد على أن مصلحة جميع الطلاب على رأس أولويات المديرية بجميع مؤسساتها التعليمية، وأنه حريص كل الحرص على مستقبل أبنائه الطلاب وحصول كل طالب على درجاته الفعلية والمستحقة بكل شفافية وعدالة.

كانت أماني الشريف، رئيس اتحاد أولياء أمور المدارس التجريبية، قد كشفت عن تفاصيل رسوب طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين في سوهاج بمادة الجغرافيا.

وقالت أمانى إن الطلاب وأولياء الأمور أعربوا عن استيائهم بعد ظهور النتيجة، خاصة أن بعض الطلاب حصلوا على امتياز في مواد أخرى ما يثير علامات الاستفهام.

فيما قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى سوهاج، قد ارتفع إلى 217 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة المشروعات تشمل إنشاء 25 مركز طبي، وإنشاء وتطوير 153 وحدة صحية، و35 نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهي “مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي، وإنشاء مستشفى المنشاة المركزي، وإنشاء مستشفى البلينا المركزي”.

وأشار "الفقي" إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 46 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المشروعات بنسب تنفيذ مختلفة، مؤكدا على أهمية تلك المشروعات في تغيير واقع الريف بسوهاج، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لأهالي سوهاج.

درجات امتحانات الثانوية لجنة على الاول فحص مدير صحي طالب جعة لتر طلاب وزارة جماعي بسوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي

مصدر أمنى يكشف حقيقة تقرير مزعوم حول وجود تعذيب بالسجون

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»