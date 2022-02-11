وكيل «تعليم سوهاج»: لجنة فحص أوراق الجغرافيا تنصف طلاب جرجا الثانوية

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه قام بتشكيل لجنة فنية من الموجهين الأوائل لمادة الجغرافيا؛ لمراجعة جميع أوراق امتحانات الصف الدراسي الأول لمادة الجغرافيا بمدرسة جرجا الثانوية العامة بنين فور تلقيه شكوى من أولياء أمور طلاب المدرسة يتضررون فيه من واقعة رسوب جماعي في مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن اللجنة قامت بالفعل بفحص الأوراق، وإعادة تصحيحها وكذلك مراجعة رصد الدرجات، وتبين للجنة وجود بعض الأخطاء في التصحيح ورصد الدرجات، تم تصويبها، مما أسفر عن النتيجة الفعلية والمستحقة للطلاب ليكون بذلك عدد الطلاب الناجحين في مادة الجغرافيا بالصف الأول الثانوي بالمدرسة 436 طالبًا، وحصول 68 طالبًا فقط على تقدير ضعيف، بنسبة نجاح 87.6 %، وتم إبلاغ أولياء الأمور بالنتيجة الفعلية الصحيحة، وإحالة جميع المتسببين في الواقعة للشئون القانونية.

كما شدد أبو زيد على أن مصلحة جميع الطلاب على رأس أولويات المديرية بجميع مؤسساتها التعليمية، وأنه حريص كل الحرص على مستقبل أبنائه الطلاب وحصول كل طالب على درجاته الفعلية والمستحقة بكل شفافية وعدالة.

كانت أماني الشريف، رئيس اتحاد أولياء أمور المدارس التجريبية، قد كشفت عن تفاصيل رسوب طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين في سوهاج بمادة الجغرافيا.

وقالت أمانى إن الطلاب وأولياء الأمور أعربوا عن استيائهم بعد ظهور النتيجة، خاصة أن بعض الطلاب حصلوا على امتياز في مواد أخرى ما يثير علامات الاستفهام.

فيما قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى سوهاج، قد ارتفع إلى 217 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة المشروعات تشمل إنشاء 25 مركز طبي، وإنشاء وتطوير 153 وحدة صحية، و35 نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهي “مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي، وإنشاء مستشفى المنشاة المركزي، وإنشاء مستشفى البلينا المركزي”.

وأشار "الفقي" إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 46 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المشروعات بنسب تنفيذ مختلفة، مؤكدا على أهمية تلك المشروعات في تغيير واقع الريف بسوهاج، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لأهالي سوهاج.