سفير مصر لدى كندا يبحث أطر التعاون مع مقاطعة كيبيك

بحث السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا عبر الفيديو كونفرانس، مع قيادات قطاع أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية مقاطعة كيبيك، مجالات التعاون الاقتصادي والأكاديمي والثقافي وتعزيز الاستثمارات الكندية مع مصر.



وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى - أن السفير المصري أكد أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر و مقاطعة كيبيك، لاسيما في المجالات التي تحظى فيها المقاطعة بميزة تنافسية عالية، مثل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات و مشروعات الاقتصاد الأخضر وا لتعليم.



وأضاف السفير أبو زيد، أنه استعرض خلال اللقاء التطورات التي تشهدها مصر في كافة مجالات الإنتاج والخدمات والنمو الاقتصادي رغم ظروف جائحة كورونا، و بشهادة المنظمات ومؤسسات التصنيف الدولية، و ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية الضخمة و غيرها.



كما اقترح السفير تنظيم فعاليات وزيارات لرجال الأعمال والمسئولين من الجانبين لتنشيط التعاون الاستثماري و الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال البيئة على ضوء رئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.



كما ناقش السفير المصرى التطور الذى يشهده قطاع التعليم فى مصر، وخطط التوسع في التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبرى الجامعات الأجنبية، مقترحا وضع خطة عمل مشتركة تسهم فى زيادة أعداد المنح المقدمة للطلبة المصريين في جامعات المقاطعة التي تأتى فى مقدمة الجامعات العالمية من حيث التصنيف العلمى و الأكاديمي، والتوسع في التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين.



وتعتبر كيبيك المقاطعة الأكبر من حيث المساحة فى كندا، وتستحوذ على ما يقرب من 21% من حجم التجارة بين مصر و كندا، كما تعد موطناً لثلث أعضاء الجالية المصرية.