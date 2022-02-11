الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء عمليات البحث عن ثمانية منقبين عن الذهب إثر انهيار بئر شمال موريتانيا

انهيار بئر شمال موريتانيا
انهيار بئر شمال موريتانيا

 بدأت شركة معادن موريتانيا البحث عن ثمانية من المنقبين عن الذهب شمال البلاد.


وذكرت شركة معادن موريتانيا وهي شركة قومية - في بيان لها- إنها علمت فقد ثمانية منقبين، بعد تعرض عدة آبار في المنطقة المعروفة ب”اصبيبرات” 90 كلم شمال مدينة الشامي، لانهيارات أرضية.


وقالت الشركة في بيان لها إن البحث عنهم لايزال جاريا ، مشيرة إلى أنها بادرت فور وقوع الحادث بإرسال آليات الحفر والإنقاذ التي ما تزال حتى الآن تحاول بصعوبة بالغة إنقاذ المنقبين الثمانية وتبذل جهودها بتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المختصة.


وشهدت منطقة اصبيريات الواقعة على بعد تسعين كلم من مدينة الشامي انهيار بعض الآبار التي يقيمها منقبون عن الذهب السطحي بحثا عن الذهب.


وتقول شركة معادن موريتانيا إنها تلقت بكل أسف تعرض الآبار لانهيار مما تسبب في فقد المنقبين الثمانية الذين لا يزال البحث جاريا عنهم.

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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