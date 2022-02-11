الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة كوم أمبو: حبس 5 متهمين على ذمة التحقيقات لحيازتهم المخدرات فى أسوان

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حبس 5 متهمين في واقعة حيازة مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليهم بواسطة رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو.


وتلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد ورد بلاغ لمركز شرطة كوم أمبو بتخزين عاطلين كمية من المخدرات داخل منزل كائن بمنطقة المحطة وسط مدينة كوم أمبو.

 

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو برئاسة النقيب حسين أيمن معاون مباحث، وتم إعداد قوة من مباحث المركز التي تمكنت من مداهمة المنزل وضبط ٥ متهمين وبالتفتيش عثر علي كمية كبيرة من المخدرات.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

أسوان النيابة العامة مباحث التحقيق كوم امبو بلاغ ضباط مخدرات تحقيقات

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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