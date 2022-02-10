مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان فى كفر الشيخ

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء الخميس، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمحطة قطار سنديون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانها لمستشفى فوه المركزي، تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوصول جثمان ربة منزل صدمها قطار بمحطة سنديون بفوه أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد، وجرى نقلها عن طريق سيارة إسعاف لمستشفى فوه المركزي.

تبين أن الجثة لسيدة تدعي راندا محمد السمادونى، 50 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمركز فوه، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي فوه المركزي تحت تصرف النيابة.