صندوق النقد الدولي يستعرض جهود حكومة تشاد فى تحديث الإدارة الجمركية

قال صندوق النقد الدولي، إن حكومة تشاد تعمل على بذل الجهود اللازمة لتحديث الادارة الجمركية، من خلال مواصلة تحسين بيئة العمل فى الإدارة الضريبية والجمارك. وقد تم نقل إدارة الجمارك مؤخرا إلى مبنى جديد تم إنشاؤه بمساعدة البنك الدولي.

وتابع البنك أنه وفي مطلع أكتوبر الماضي، تم البدء في تشغيل جهاز الكشف الضوئي الذي يتوقع أن يحد من خسائر الإيرادات، ويتم في الوقت الحالي دفع الإيرادات الجمركية من خلال الجهاز المصرفي في المكاتب الجمركية الكائنة بالمناطق التي يسهل فيها إجراء العمليات المصرفية. وبالنسبة للمكاتب الجمركية خارج نطاق تغطية الجهاز المصرفي، وعددها ١٣ مكتبا، تم توقيع اتفاقية مع شركة الاتصالات المحلية لتسهيل الدفع عبر الهاتف المحمول، وبدعم من المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولى.

وأضاف الصندوق أنه سيتواصل العمل خلال 2020 - 2022 على تسهيل تحصيل الإيرادات عبر الجهاز المصرفي، وإحكام الرقابة على عمليات التقييم الجمركي والإعفاءات الجمركية، كذلك ستواصل المكاتب الجمركية المربوطة بشبكة الإنترنت التي ازداد عددها من ١٢ إلى ١٨ مكتبا العمل على تركيب النظام الآلي للبيانات الجمركية. وبدعم من البنك الدولي، بدأت السلطات في تركيب النظام خلال أكتوبر 2021 مما سيساعد في تحديث الخدمات الجمركية من خلال تطوير قدرات التشغيل، وتعديل النظام بما يتسق مع الاحتياجات المحلية وتعزيز شعور العاملين بالمسئولية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في تحسين الإجراءات الجمركية من خلال السماح بتطبيق الرسوم الجمركية بمزيد من الدقة، والحد من سوء استغلال الإعفاءات الجمركية، وتعزيز التكامل بين إدارة الجمارك وإدارة الضرائب لتحسين عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الربط بالمكاتب الجمركية في الكاميرون والنيجر والسودان، والإعداد للتحول إلى نظام النافدة الموحدة.