السيطرة على حريق نشب داخل وحدة سكنية في بورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل وحدة سكنية فى منطقة أرض العزب نطاق حى العرب في محافظة بورسعيد.

وتلقت غرفة الحماية المدنية إخطارًا، مساء اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل حجرة بوحدة سكنية فى منطقة أرض العزب نطاق حى العرب.

انطلق على الفور رجال الدفاع المدني برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

وحرر محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية، والوقوف على ملابسات الحادث.