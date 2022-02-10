الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على طفلة مذبوحة عارية الجسد داخل منزلها فى أوسيم

جثة
جثة

شهدت منطقة البراجيل بمدينة أوسيم جريمة بشعة حيث عثر على طفلة في المرحلة الإعدادية مذبوحة داخل منزلها ومجردة من ملابسها تماما. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة طفلة داخل منزلها في منطقة البراجيل، وفور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة. 

 

انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبين من الفحص أن الجثة لطفلة في الخامسة عشر من عمرها مصابة بجرح ذبحي في الرقبة وعارية الجسد وتبين فقدان هاتفها المحمول. 

 

أشارت تحريات فريق البحث الأولية بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الطفلة كانت بمفردها في المنزل وكانت أسرتها في الخارج حيث يعملون في جمع القمامة في الزرايب بمنطقة البراجيل. 

 

تجرى الآن تحريات موسعة حول الحادث لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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وائل لطفي

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