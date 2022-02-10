«البنك الدولي»: تغطية خدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة بمصر 97.7% للجيل الثالث

قال البنك الدولي إن تغطية خدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة في مصر بلغت نحو 97.7% بالنسبة للجيل الثالث، و61.1% للجيل الرابع حتى يونيو 2020، (استنادا إلى سجلات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، في حين أن نشر خدمات الجيل الخامس لا يزال قيد التنفيذ وسيكون مهما لدعم القطاع.

وأضاف البنك في تقرير صادر له، أنه لا تزال إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض الثابتة في مصر منخفضة نسبياً وفي نهاية عام 2020، بلغ عدد الاشتراكات في النطاق العريض الثابت نحو 9 ملايين، وهو أقل من المتوسط العالمي، وبالتالي تظل الأجهزة المحمولة هي الوسيلة الأساسية التي يستخدمها الناس للوصول إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في مصر.

ويحد ذلك من قابلية استخدام الإنترنت عريض النطاق لكنه يشكل فرصة كبيرة للاستفادة على نطاق واسع من الخدمات الحكومية عبر الأجهزة المحمولة، ولم يبلغ النطاق العريض الثابت كل إمكانياته بعد، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى استخدام الكابلات النحاسية بشكل رئيسي في المرحلة الأخيرة أو مرحلة الميل الأخير (أي الكابل النهائي الذي يربط المنزل أو المكتب بالشبكة).

وفي حين أن متوسط سرعة التنزيل ارتفع بأكثر من خمسة أمثال بين أوائل 2019 وأواخر 2020، فإنه لا يزال عند أكثر قليلا من 35 ميجابايت في الثانية وهو ما يقل عن المتوسط العالمي.

وأكد البنك الدولي أن مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية للاتصالات، وخلال الفترة 2019- 2020، بلغت الاستشارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 1.6 مليار دولار.

كما طرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 80 ميجا هيرتز من الترددات (موارد الناقل اللاسلكي التي تستخدمها شركات الهاتف المحمول لتقديم خدمات الإنترنت عبر الهوائف المحمولة)، في نهاية عام 2020، من أجل تحسين توافر النطاق العريض المحمول وتعزيز جودته.

ونتيجة لذلك، تحسن مركز مصر في عدة مؤشرات دولية على سبيل المثال، تقدمت مصر لتحتل المرتبة 77 (من أصل 130 دولة) في مؤشر جاهزية الشبكات2021، وتقدمت ب 54 مركزا لتحتل المرتبة 41 (من بين 193 دولة) في أداة الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2020 للتتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.