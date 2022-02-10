الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل طالبة أوسيم المقتولة

طعن
طعن

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل طالبة بالصف الثالث الإعدادي عثر عليها مقتولة إثر إصابتها بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

ويكثف ضباط مباحث أوسيم من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة الطالبة داخل منزلها، ويستمع فريق المباحث لأقوال أفراد أسرتها للوقوف على تفاصيل الحادث. 

بداية الكشف عن الجريمة بدأت بورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها بمنطقة أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، مصابة بجرح طعني.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وائل لطفي

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