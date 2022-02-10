تحديث رؤية 2030 وارتفاع التضخم.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية، مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تحديث رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وسيتم إطلاقها قريبًا، كما قامت مصر بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة كان آخرها في 2021، والذي يوضح مدى تحقيق الدولة أهداف التنمية المستدامة.

https://www.dostor.org/3710487

قالت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي؛ يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.

https://www.dostor.org/3710503

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021، بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0%) لشهر يناير 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

https://www.dostor.org/3710215

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التغير السنوي عن شهر يناير 2022 مقارنة بشهر يناير 2021، وذلك على خلفية ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى (8.0%) لشهر يناير 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

https://www.dostor.org/3710219



كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عائدات قناة السويس إلى حدود 99.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 88.3 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 10.9 مليار جنيه خلال عام، بنسبة ارتفاع 12.3%.

https://www.dostor.org/3710572



قال مينا نصحى، الباحث الإحصائى بإدارة الأرقام القياسية والأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز لم يرصد ارتفاعات شاذة فى سلسلة معدلات التضخم فى مصر منذ بداية جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه رغم الارتفاعات الأخيرة فى التضخم الشهرى 1% والسنوى 8% مؤخرًا إلا أن تدخلات الدولة لضبط الأسعار نجحت في تحجيم نسب الارتفاع لمستويات أقل مما كانت عليه فى سنوات سابقة حينما تخطت 30% مع بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

https://www.dostor.org/3710802