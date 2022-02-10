نستعرض لكم فى هذا التقرير خطوات حساب نتيجة الشهادة الإعدادية عام ٢٠٢٢، بالتزامن مع تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية محركات البحث على جوجل بعد ظهورها في عدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية والجيزة والقاهرة.

خطوات حساب نتيجة الشهادة الإعدادية عام ٢٠٢٢

في هذا السياق تنشر «الدستور» طريقة حساب نتيجة الشهادة الإعدادية حسب الدرجات.

حيث يتم تقسيم الدرجات على كل مادة ليكون إجمالي المجموع على مواد الترم الاول ١٤٠ درجة، ويتم ادماج درجات الترم الأول مع درجات آخر العام ٢٠٢٢ للوصول إلى المجموع الكلي للطالب وهو ٢٨٠ درجة، وتأتي الدرجات على مواد الترم الأول تفصيلاً كالتالي:

مادة اللغة العربية: ٤٠ درجة.

مادة العلوم: ٢٠ درجة.

مادة اللغة الأجنبية: ٣٠ درجة.

مادة الرياضيات: ٣٠ درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: ٢٠ درجة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

التعبير: ٧ ونصف درجة مقسمه الى (التعبير الإبداعي ٥ + التعبير الوظيفي ٢ ونصف)

القراءة: ٤ للكتاب الاجبارى ( قصة )+ ٤ قراءة متعددة اختيارى

النصوص : ٦ النص الاجباري + ٦ للنص الاختياري

النحو : ١٠ درجات

الإملاء : درجة وربع

الخط : درجة وربع

الاجمالى ٤٠ درجة

توزيع درجات الإنجليزي

محادثة ٥

وقطعه اكمل ٤

والقطعة الكبيرة ٦

واختر ٣

وصحح ٥

والبرجراف ٧

الاجمالى ٣٠ درجة

توزيع درجات الرياضيات

السؤال الأول كل فقرة بنص درجة.

المقالي كل فقرة بدرجة.

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واعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2021/2022،

حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، وأشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة نتيجة اتمام الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 73.26%، ومدارس الصم وضعاف السمع بنسبة 90.14% والقسم المهني 79.53% والمكفوفين بنسبة 67.86%.

وقال محافظ الجيزة إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سيتم توفرها عبر الموقع الالكتروني لمديرية الجيزة التعليمية .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة (من هنا).