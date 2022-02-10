الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بكفر الشيخ

حريق
حريق

أصيب 5 أشخاص بحروق، في حادث حريق بسبب أنبوبة بوتاجاز بمنزل بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وتبين سبب الحريق أنبوبة بوتجاز، ونتج عنها إصابة 5 أشخاص.

وتبين من التقرير الطبي إصابة محمد عمرو محروس محمد الدهشان، 13 سنة، طالب بمدرسة علي عبدالشكور الاعدادية، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ويوسف رضا السيد السعيد الزاملي، 13 سنة، طالب بمعهد دفرية الابتدائي، بحروق بالوجه و الطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الاولى و الثانية و الثالثة، وكريم كمال السيد الزاملي، 12 سنة، طالب مدرسة الحمراوى الابتدائي، بحروق بالوجه والطرفين العلوي والسفلي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ونهى محمد ،37 سنة، بحروق باليدين، وحسني حسن راشد، 37 سنة، بحروق بالوجه واليدين، وجاري تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بالمستشفى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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