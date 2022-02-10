أشرف حاتم وأعضاء «صحة النواب» يشهدون افتتاح أحدث خطوط إنتاج المضادات الحيوية

شهد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يرافقه عدداً من أعضاء «اللجنة»، افتتاح خط الإنتاج الحديث المُصنع للمُضادات الحيوية داخل المُجمع الصناعي لإحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، العاملة في مصر وأكثر من 40 دولة حول العالم، بمدينة 6 أكتوبر.

واستمع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لشرح من الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة، حول جهود الشركة في توطين الصناعات الحديثة والمتطورة، بما يتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، والتي تتيح أفضل جودة للصناعات الدوائية المختلفة، في أسرع وقت، وهو ما يتوافق مع جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدوائية الحديثة في «الجمهورية الثانية».

وقال الدكتور رياض أرمانيوس خلال استقبال الدكتور أشرف حاتم وأعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن خط الإنتاج الحديث للمضادات الحيوية يعمل بشكل مميكن بالكامل، دون أي تدخل لعنصر بشري، مع العمل على التعبئة والتغليف بشكل إلكتروني بالكامل، ما يضمن أن الدواء يتوافق مع المعايير القياسية المُراد تصنيع الدواء منها.

وأضاف أن التكنولوجيا التي يعمل بها هذا الخط تعتبر أحدث التكنولوجيات الألمانية العاملة في هذا المجال، والتي تُصنف باعتبارها أكثر تكنولوجيا متقدمة بمجال الصناعات الدوائية، معلناً عن طرح العديد من المُضادات التي سينتجها هذا الخط في الفترة المقبلة، مما سيوفر احتياجات المرضى منها، وتوطين صناعة دوائية بأعلى معايير الجودة العالمية وبسعر مناسب، بدلاً من اللجوء إلى المنتج المستورد أو المُهرب من خارج البلاد في بعض الحالات.

وثمَّن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الجهود الوطنية لشركات الأدوية المصرية، مشيراً إلى أن تلك الجهود تتواكب مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين صناعة أدوية متقدمة باعتبارها إحدى ملفات الأمن القومي الصحي للدولة المصرية.

وأضاف رئيس «الشئون الصحية»، خلال افتتاح خط الإنتاج الحديث، أن شركات الأدوية الوطنية عملت على توفير كافة احتياجات المرضى من أدوية وعلاجات فيروس كورونا المستجد، ليتم تصنيع كافة احتياجات المريض المصري محلياً، بسعر مناسب وجودة عالية، ما إتاحة تلك الأدوية في الوقت المناسب، وذلك في التوقيت الذي شهدت العديد من الدول المتقدمة مشكلات في هذا.



وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن خط الإنتاج الجديد يُسهم في توفير باقة متنوعة من المُضادات الحيوية الحديثة، مشيراً إلى أن بعضها له دور هام في علاج الأمراض المختلفة، مثل الالتهاب الرئوي، ومكافحة العدوى البكتيرية الثانوية التي قد تحدث لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف أن اللجوء لتكنولوجيا متطورة، من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية لدى الشركة، مما سيعمل على الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحلية من تلك المُضادات الحيوية، وتصدير الفائض إلى العديد من دول العالم، مشيراً إلى امتلاك مصر ميزات تنافسية كبرى في مجال صناعة الأدوية، وبإمكان شركات الدواء المصرية أن تصل للعالمية في هذا المجال، خصوصاً في ضوء الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصناعات الدوائية باعتباره «ملف أمن قومي».