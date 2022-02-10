وفاة اثنين والبحث عن آخر سقطوا داخل حفرة لأعمال الصرف بالفيوم

تجري الجهات التنفيذية وقوات الحماية المدنية أعمال البحث عن شخص سقط داخل حفرة كان بصحبة اثنين آخرين لقيا مصرعهما داخل حفرة لأعمال الصرف الصحى أمام مجمع محاكم الفيوم وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوفاة شخصين بعد سقوطهما في حفرة لأعمال الصرف الصحى أمام مجمع محاكم الفيوم.

انتقلت قوة من الشرطة والإسعاف وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين تم نقلهما لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وجارى استخراج شخص ثالث كان برفقتهما وسقط معهما ولم يتم التأكد حتى الآن من وفاته.