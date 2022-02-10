الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المرشحون في انتخابات «المهندسين» يكثفون جولاتهم الدعائية

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

كثف عدد من المرشحين في انتخابات نقابة المهندسين، جولاتهم الدعائية في المحافظات استعدادا للانتخابات التي تبدأ 25 فبراير الجاري.

وأجرى طارق النبراوي، المرشح نقيبا للمهندسين، بصحبة عدد من أعضاء قائمته الانتخابية «نقابيون»، جول في الوادي الجديد ويتبعها بجولة أخرى في الأقصر.

واستعرض النبراوي، خلال جولته برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أنه يهدف لإنقاذ النقابة من التهميش وإهدار إرادة المهندسين وإهدار الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأنه سوف يعمل على استقلالية القرار النقابي.

أشار إلى أن برنامجه يتضمن الشفافية الكاملة  والالتزام بالعرض لكافة القرارات الهامة على الجمعية العمومية والتصويت بشكل شفاف وديمقراطي أعمالاً لإرادة المهندسين.

ولفت: برنامجي مع القائمة يتضمن تصحيح مسار الرعاية الصحية مع رفع سقف العلاج فوراً إلى 40 ألف جنيه و مراجعة أوجه القصور في اللائحة بما يضمن وصول الخدمة إلى كافة المحافظات خاصة النائية ودون تحميل المهندسين أي أعباء مالية جديدة، وكذلك إقرار زيادة سنوية للمعاش دون اللجوء إلى المناشدات و الشكل غير الكريم الذي حدث مؤخرًا.

فيما التقى أحمد عثمان، المرشح على منصب النقيب، وأعضاء قائمته «الجمهورية الجديدة»، بعدد من مهندسي البحيرة، خلال زيارتهم للمحافظة.

وعرض عليهم المهندس أحمد عثمان برنامجه الانتخابي ورؤيته كمرشح لنقيب مهندسي مصر وطرح نقاشا مفتوحا ما بينه وبين الحضور، اكد خلاله أن تعديل قانون النقابة على رأس أولوياته باعتباره عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وأن وجوده في النقابة 8 سنوات كوكيل ووكيل أول النقابة جعله ملم بأغلب المشكلات التي يعاني منها المهندس المصري وخاصة شباب المهندسين وأن هناك خطة كبيرة للتعاون بين شباب النقابة وشباب المهندسين وأنه حرص على تشكيل قائمته الجمهورية الجديدة تجمع ما بين الخبرات وحماس الشباب.

وأكد أنه سيكون حريصًا على التواصل الدائم مع كل المهندسين وزيارته المستمرة لمختلف النقابات الفرعية في المحافظات المختلفة وأن التواصل على أرض الواقع والمستمر هو السبيل لحل المشاكل كل المهندسين.

كما أجرت إيمان علام المرشحة لمنصب النقيب، جولة في محافظة الفيوم، وسبقتها بأخرى في محافظة الشرقية.

واستعرضت علام برنامجها فيما يتصل بزيادة موارد النقابة لتحسين الخدمات، بجانب الإهتمام بمقرّات النقابات الفرعية ونواديها وتطويرها وتحسين خدماتها.

أشارت:يجب أن يكون هناك تواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية للتشاور فى القرارات المصيرية التى تؤثر على مهنة الهندسة وعلى أعضاء الجمعية العمومية ولا يكون هناك مركزية واستأثر بالقرارات من النقابة العامة.

الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد الرعاية الصحية مهندسين الجمعية العمومية طارق النبراوي النقابة العامة شباب المهندسين نقيب مهندسي مصر

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