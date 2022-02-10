الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مؤسسة البيت المحمدى تستأنف محاضرة «ممارسات التصوف المعاصر»

طلاب الازهر بالبيت
طلاب الازهر بالبيت المحمدى

نظمت مؤسسة البيت المحمدى، لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الخميس،  محاضرة بعنوان “ممارسات التصوف المعاصر” للإمام إبراهيم الخليل بن على الشاذلى.

أدار المحاضرة الدكتور إبراهيم الصوفى عضو مؤسسة البيت المحمدى، وحضرها عدد كبير من طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف. 

وناقشت المحاضرة ممارسات التصوف المعاصر فى الوقت الحالى والدور الذى يجب أن تقوم به الطرق الصوفية والزوايا فى تجديد الخطاب الدينى وذلك عبر دورها وممارساتها التي تقوم بها فى جميع الدول والبلدان سواء فى مصر أو خارجها، إضافة إلى تحسين صورة التصوف من خلال مواجهة الممارسات الخاطئة التي كانت تحدث فى السابق وتسببت فى تشويه التصوف، الأمر الذى يرفضه الجميع، وتسعى مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف إلى نشر التصوف العلمى البعيد كل البعد عن البدع والأفكار الغريبة التى تشوه صورة الدين الإسلامى الحنيف من خلال الاعتماد على علماءها الكبار . 

مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

وتقوم الدراسة داخل “البيت المحمدي” على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

مؤسسة البيت المحمدي تستأنف محاضرة ممارسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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