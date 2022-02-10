الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة تكشف سر رفض هاري عودة ميجان للمملكة المتحدة

هاري وميجان
هاري وميجان

توقع الكاتب الملكي نيل شون أن يعود الأمير هاري بمفرده إلى المملكة المتحدة، تاركًا زوجته ميجان ماركل وطفليه ، أرشي وليليبت ، في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة إكسبرس البريطانية، فقد قال شون: "إنه يعلم أن الكثير من التركيز سينصب عليها وعليهم بدلاً من الشخص الذي ينبغي أن يكون الذي يجب أن يكون بالطبع جدته الملكة إليزابيث الثانية وفي الذكرى الاولى لوفاة جده الأمير فيليب دوق ادنبره".

وتأتي أنباء عودة هاري الى المملكة المتحدة بعد إعلان ثبوت إصابة والده الأمير تشارلز بفيروس كورونا للمرة الثانية، ما أثار مخاوف على صحة الملكة التي تختلط بصورة شبه دائمة بنجلها الأكبر.

وقال كلارنس هاوس، عند إعلانه الخبر على تويتر، "هذا الصباح الموافق 10 فبراير أثبت أمير ويلز إصابته بفيروس كورونا وهو الآن في عزلة ذاتية".

وتابع "يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".

الولايات المتحدة المملكة المتحدة فحوصات فيروس كورونا ميجان ماركل العائلة المالكة الأمير تشارلز الملكة اليزابيث الثانية الأمير فيليب بفيروس كورونا نقص المناعة نقص المناعة البشرية شديدة دوق إدنبرة

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