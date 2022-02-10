الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهمة الثانية في قضية العملات المزورة داخل شركة غزل المحلة

العملات المزورة
العملات المزورة

أخلت نيابة ثان المحلة الكبرى، اليوم الخميس، سبيل المتهمة الثانية فى قضية ترويج عملات نقدية مزورة داخل أحد العنابر الإنتاجية أثناء فترة عملها بالوردية الصباحية بشركة مصر للغزل والنسيج، بكفالة قدرها ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن الأمن الإداري بشركة غزل المحلة من رصد  تحركات المتهمين بعدما رصدت خلافات بين المتهمين وزملاء لهما داخل العنابر الإنتاجية وتم ضبط "م .م ا" ٣٦ سنة موظف حال دخوله العمل خلال فترة العمل بالوردية الصباحية ووطليقته "ا س . ا " ٣٠ سنة تحمل أموالا مزورة تقدر ٩٧٥٠ جنيها حصلت عليها لتوزيعها على عمال داخل الشركة .

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