الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامى مغاورى ضيف شرف «أحلام سعيدة» بطولة يسرا

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يستعد الفنان سامي مغاوري، للمشاركة في مسلسل “أحلام سعيدة” الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وقال “مغاوري” في تصريح لـ “الدستور”، إنه يشارك خلال العمل كضيف شرف، ويظهر في خمس حلقات من المسلسل، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في الدراما الرمضانية بهذا المسلسل، لافتًا أنه يظهر خلال الأحداث بدور والد الفنانة مي كساب، والتي تظهر في دور فتاة بسيطة وربة منزل، وتعطف عليها يسرا وتساعدها.

وعن مسلسل اللعبة 3 قال سامي مغاوري إنه ينتظر نتيجة مسحة فيروس كورونا التي أجراها مؤخرًا ليتأكد من سلبيتها بعد إصابته منذ أكثر من أسبوع، ليستأنف تصوير المشاهد الأخيرة المتبقية له في أحداث مسلسل اللعبة، مشيرًا إلى أن الجزء الثالث سيشهد أحداثا جديدة سينبهر بها الجمهور، متمنيًا أن يحقق نجاحا مثلما حدث مع الجزءين الأول والثاني.

مسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نورالدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما معًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي، بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أما مسلسل اللعبة من بطولة شيكو، وهشام ماجد، محمد ثروت وميرنا جميل وأحمد فتحي ومي كساب وعارفة عبدالرسول ورانيا يوسف، مع المخرج معتز التوني والمؤلفين فادي أبوالسعود وأحمد والي، وقد كان ظهور الفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل مفاجأة للجمهور، حيث إنها كانت الزوجة الثانية لـ شيكو، ولم ينفصل عن «إسراء» زوجته الأولى التي تجسد دورها ميرنا جميل. 

سامي مغاوري ضيف شرف مسلسل يسرا أحلام مسلسل احلام سعيدة أحلام سعيدة

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