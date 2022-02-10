الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب «توك توك» بأبوسلطان

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك، بدون لوحات معدنية، أمام كوبرى أبوسلطان، فى البر البطئ بالطريق الزراعى، بدائرة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب توك توك، بدون لوحات معدنية، أمام كوبري أبوسلطان، في البر البطئ بالطريق الزراعي، بدائرة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص من أبوصوير، وهم محمد عبد الكريم كامل، 34 عامًا، مصاب بسحجات بالقدم باليسرى والساق الأيسر، وأية محمد محمد، 25 عامًا، مصابة بجروح متفرقة باليدين واشتباه كسر بالذراع اليمنى والساق اليسرى، وبدور إبراهيم عبده، 15 عامًأ، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

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