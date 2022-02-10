الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف عبرت أغاني «البحث عن علا» عن فكرة المسلسل؟

البحث عن علا
البحث عن علا

استطاع مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبري، أن يتصدر عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشكل كبير، بسبب محتوى الحلقات وإبداع النجوم في تسليط الضوء على المرأة بعد الطلاق.

ويجمع المسلسل بين الجانبين الترفيهي والتوعوي حول مشاكل واحتياجات النساء بعد تجربة الطلاق، وذلك من خلال السيناريو والحوار، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية التي أبدع فيها القائمين على المسلسل في اختيارها حيث كانت عبارة عن عدد من الأغاني التي تعبر عن حالة البطلة في المواقف التي تتعرض لها.

موسيقى "البحث عن علا" تتربع على عرش مواقع التواصل

خلال حلقات المسلسل استخدم الكتاب، الأغاني حسب الموقف، والتي منها أغنية "قالى الوداع" لفرقة "الدعسوقة"، وأغنية "تكة" للمغنية شهد الشعراوي، "العطور" لأمير هداية، فضلًا عن أم كلثوم وأغنية محمد عبد الوهاب.

كما تضمن المسلسل أغاني من خارج مصر مثل أغنية الراب التونسية "أش مازال"، وفي الحلقة الخامسة كانت أغنية "يا بتفكر يا بتحس" و "فقاعتي" لربى شمشوم، بالإضافة إلى الأغنية المغربية "زينة" فرقة بابيلون.

كيف استطاعت أغاني البحث عن علا في توصيل المعنى؟

في دراسة نشرها موقع "psychology today" أكد فيها الباحثين، أن الأعمال التي تحتوي على أغاني كثيرة تعبر عن سياق الدراما، كانت من الأعمال الناجحة والأكثر شهرة.

أشار الباحثون، أن الموسيقى التصويرية بشكل عام، تساهم في إيصال مشاعر نجوم العمل الدرامي، بشكل أسرع مقارنة بالأعمال التي لا تستخدم موسيقى تصويرية.

وفي إحصائية نشرها الباحثون من جامعة "هارفارد" فإن 65% المشاهدين المشاركين في الدراسة، ينجذبون للأعمال التي لها موسيقى تصويرية مميزة، بالإضافة إلى الأغاني الخاصة بالأفلام، حيث أفاد 40% من المشاركين أنهم يتذكرون الفيلم او المسلسل من الموسيقي أو الأغنية الخاصة بالعمل الدرامي.

أم كلثوم محمد عبد الوهاب دراسة هند صبري الموسيقى التصويرية البحث عن علا مسلسل البحث عن علا

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