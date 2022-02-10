شادى شريف يشارك في أوركسترا القاهرة السيمفونى 19 فبراير

يشارك شادي شريف “صوليست بيانو” في أوركسترا القاهرة السيمفوني الذي يقام في 19 فبراير المقبل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



وأعلن أوركسترا القاهرة السيمفوني، أن المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها، مشيرة إلى أن دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أى مصادر أخرى.



وتفتح الأبواب في تمام الساعه السابعة مساء وغير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

كما يجب الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية، والدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

كما وجهت بضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، إذ إنه غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

وأكدت منع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ومنع التصوير.