الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: تنفيذ 650 ندوة إرشادية للتشجيع على إنشاء مراكز تجميع الألبان

دعبد الحكيم محمود
دعبد الحكيم محمود

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتطوير مراكز تجميع الألبان في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مراكز تجميع الألبان.

ونفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية سلسلة من الندوات الإرشادية حول مراكز تجميع الألبان، وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة إنه تم تكليف إدارات الارشاد بمديرية الطب البيطري بالمحافظات بعقد الندوات الإرشادية والتوعية بأهمية مراكز تجميع الالبان وتوضيح مردودها الاقتصادي والاجتماعي على صغار المربين والفلاحين، حيث تم تنظيم 650 ندوة خلال شهر يناير الماضي في 163 مركز بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الندوات تناولت أهمية توفير الالبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية وكذلك دور مراكز تجميع الألبان في تحسين الدخل لصغار المربين ومنتجي الألبان. 

وأضاف «محمود» أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة تتناول الندوات أيضا أهمية توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات قياسية، حيث يتم تعريف المربين بالتعامل مع الحيوان قبل عملية الحلب مثل غسل الضرع وتجفيفه وكذلك ضرورة اهتمام المربين بالحالة الصحية والقيام بالتغذية السليمة والالتزام وبرامج التحصين والاختبارات الدورية مثل السل والبروسيلا وتعريف المربين بأن التعامل مع مراكز تجميع الالبان سيحسن من الدخل المربين لما يمثل لهم سوقا متوازنة.

وكشف التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالمحافظات أن أطباء الطب الوقائي بالمديريات قاموا بتحصين أكثر من 14 ألف رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع وعدد 232 رأس ضد مرضي (جدري الأغنام والطاعون)، كما تم مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، حيث أن اللجان البيطرية واصلت جمع عينات من عدد 5 مزارع في نطاق المحافظة للتأكد من خلوها من المرض. 

الزراعة تنفيذ علامة ندوة إرشادية لتشجيع المزارعين والمربين على إنشاء مراكز تجميع

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بولس فهمى إسكندر

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