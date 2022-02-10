مصرع ربة منزل فى السنبلاوين سقطت عليها «ألواح صاج»

لقيت ربة منزل بمركز السنبلاوين مصرعها بعد أن سقطت عليها ألواح صاج من أعلى سيارة نقل أثناء تواجدها على طريق السنبلاوين /أجا أمام قرية طوخ الأقلام.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام إلى مأمور المركز، بمصرع سيدة بعد سقوط ألواح صاج حديد من على سيارة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع “أميرة. م. ص” مقيمة بقرية طوخ الأقلام التابعة لدائرة المركز، وذلك أثناء تواجدها بالقرب من السيارة حال قيامها بشراء بعض الأغراض من سوق الخميس المقام بالمنطقة، فسقطت الألواح الموجودة على السيارة، مما أدى إلى وفاتها فى الحال

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.