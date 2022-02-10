رفع آثار حادث تصادم سيارتين بطريق الكسارة فى الصالحية

رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور الإسماعيلية أثار حادث تصادم سيارتين بطريق الكسارة بالصالحية الذي أسفر عن سقوط 9 مصابين تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم، سليمان شحات سليم، 48 عامًا، مصاب بجرح قطعى 3 سم بالرأس وكدمة بالرأس، وعماد عيد سيمان، 17 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس، ومحمود إبراهيم سليم، 16 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم، وعبد العزيز عبد المنعم محمد، 63 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وجرح قطعى 10 سم بالرأس، وكريم أسامة السيد، 15 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم وجرح قطعى 10 سم بالرأس، وعاطف عبده إسماعيل، 62 عامًا، مصاب بجرح قطعى 8 سم، وجرح 4 سم بالأنف، ومحمد السيد على، 13 عامًا، مصاب بجرح قطعى 5 سم بالرأس وسحجات وكدمات وإسلام رضا محمد، 15 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه نزيف داخلى بالبطن، وفاروق محمد فاروق، 22 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج.

وكشفت التحريات الأولية حدوث تصادم سيارة رقم "ط ل د 8154"، مع سيارة رقم "ر ج د 1249"، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جميعهم من بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم جميعًا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة.