جهاز 6 أكتوبر يحرر 31 محضرا لإشغالات ومخالفات

كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بعدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها وإعداد الحملات الأمنية اللازمة وشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والاشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضي وإزالة جميع أنواع المخالفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح عادل النجار أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضر رفع إشغالات بالحي السابع بأماكن متفرقة بالمجاورات وتم إيداعها بمخازن الجهاز.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تحرير عدة محاضر للوحدات السكنية وتغير نشاطها كما تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسحب جميع الوحدات السكنية، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات على كل أحياء المدينة.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر نائب رئيس جهاز للقطاع الشمالي بالمدينة على استمرار الحملة المفاجئة بأحياء القطاع الشمالي بالحي السابع التي أسفرت عن تحرير 16 محضرا إزالة ورفع الإشغالات من على الطريق الرئيس، موكدا على عدم التهاون في حالة المخالفات التي تخالف قانون الإسكان الاجتماعي ومع الاستمرار في حملات القضائية بتغير النشاط.

وأشار عبد العزيز إلى استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضاري.

وأفاد المهندس عادل النجار بأن الحملة تمت تحت إشراف المهندس محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي والمهندس محمد عمرو معاون رئيس الجهاز للقطاع الشمالي والمهندس إسلام عادل مدير إدارة الأحياء والإزالات والإشغالات والمهندس أيمن مصطفى رئيس الحي السابع والثامن والتاسع.

وأفاد رئيس الجهاز بأن الحملة تمت بالتنسيق مع العميد ضياء سعد رئيس قسم شرطة التعمير والعميد أحمد سامي رئيس شرطة المرافق والعميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة وحازم محمد مدير إدارة الأمن، وكافة الإدارت المعنية.