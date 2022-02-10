الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب بالشيوخ: الزراعة المصرية حققت نجاحات مهمة على مختلف الأصعدة

أحمد محسن
أحمد محسن

قال أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الزراعة المصرية حققت نجاحات مهمة على مختلف الأصعدة، سواء في زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، أو على مستوى التوسعات الأفقية باستصلاح أراضي جديدة عبر مشروع مستقبل مصر الزراعي.

ونوه محسن، في تصريحات اليوم إلى الخطوات الكبيرة والجادة في مجال قطاع الزراعة، عبر التوسع في استصلاح الأراضي بجانب إنشاء مزارع أخرى جديدة حيوانية وسمكية وداجنة، واهتمام كبير بمراقبة الجودة من خلال معامل وزارة الزراعة، لكافة المنتجات.

أضاف عضو زراعة الشيوخ أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية في العام الماضي وصل إلى نحو 5.6 مليون طن، وهذا ما يعادل أكثر من 2.25 مليار دولار، وهى قفزة كبيرة  في الصادرات الزراعية، تحققت بفضل السياسات الزراعية الناجحة التي تتبعها الدولة المصرية بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

وأشار النائب البرلماني إلى أن مصر حريصة على تنويع الصادرات المصرية واستدامتها لدى دول الاتحاد الأوراسى والعديد من الأسواق العالمية الأخرى، علاوة على التزام مصر بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة التي تتوافق مع المعايير العالمية، قائلاً إن النجاحات التي حققها قطاع الزراعة إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية المصرية، في إطار النهضة الاقتصادية الشاملة في البلاد.

وزارة الزراعة الرئيس السيسي الدكتور محمد القرش الصادرات المصرية لجنة الزراعة النائب أحمد محسن مشروع مستقبل مصر

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