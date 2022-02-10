القبض على «حرامى» قفز من الطابق الثالث بمحكمة أكتوبر

نجحت قوات تأمين محكمة أكتوبر، اليوم الخميس، في القبض على عاطل متهم في قضية سرقة، قفز من الطابق الثالث بمحكمة مدينة 6 أكتوبر في الجيزة محاولًا الهرب تم حرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من القوة الأمنية المعينة لتأمين محكمة أكتوبر، يفيد بضبط متهم حاول الهرب بالقفز من الطابق الثالث.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم خلال عرضه على نيابة الهرم بالمحكمة، للتحقيق معه في قضية سرقة، قفز من النافذة بالطابق الثالث محاولا الهرب، إلا أن أفراد القوة الأمنية المعينة لتأمين المحكمة تمكنوا من مطاردته وضبطه.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.