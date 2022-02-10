«بحوث الشرطة» تستعرض جهود إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (صور)

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "دور وزارة الداخلية فى إنفاذ محددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية وبمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين و المتخصصين، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات و وزارة الشباب و الرياضة و طلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها “ملامح ومحددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- دور وزارة الداخلية فى إنفاذها والجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير الخدمات الجماهيرية- المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تنظمها - جهود الوزارة فى حماية الفئات الأولى بالرعاية- جهود الوزارة فى إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل- جهود الوزارة فى بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان”.

الوطنية لحقوق الإنسان

كما تم تنظيم 3 ورش عمل تحضيرية تناولت جهود الدولة فى حماية الفئات الأولى بالرعاية وجهود وزارة الداخلية فى إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير الخدمات الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان.

كما ناقشت ورش العمل 51 ورقة علمية تقدم بها 33 من ضباط الوزارة و18 مشارك من الأساتذة والخبراء والمتخصصين.

الوطنية لحقوق الإنسان