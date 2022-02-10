«السياحة»: لجان للتفتيش على فنادق الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، بإيفاد مجموعة من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.

يأتي ذلك استكمالاً للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.

وأشار الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن هذه اللجان قامت خلال المرور بمتابعة المستوى السياحي ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها، بجانب التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح الأستاذ محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة أن هذه اللجان قامت بالمرور على ٨١ منشأة فندقية بمحافظة الأقصر من بينهم ٦٢ فندقاً عائماً و١٩ فندقاً ثابتاً، بالإضافة إلى ٤٠ منشأة فندقية في محافظة جنوب سيناء، و١١٣ منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، و٤٣ منشأة أخرى بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف الأستاذ محمد عامر أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لعدد ٢١ منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة، بالإضافة إلى غلق ٤٢ منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيقهم للإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وتم منح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافي هذه الملاحظات وسيتم متابعتهم والمرور عليهم لاحقاً للتأكد من تلافيهم لهذه الملاحظات وإعادة تشغيلهم بعد توفيق أوضاعهم.