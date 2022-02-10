الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاني رمزي: تعاوني مع سهير رمزي كان حلم.. ومسلسلات «الأوت سيزون» مهمة

هاني رمزي
هاني رمزي

حقق الفنان هاني رمزي، نجاحا كبيرا من خلال مسلسله الأخير “القاتل الذي أحبني” والذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، حاصدًا نسب مشاهدة عالية.

وأعرب “هاني” لـ “الدستور” عن سعادته الشديدة بنجاح العمل، بالإضافة إلى أنه تعاون خلال مع الفنانة سهير رمزي، والتي تعود للشاشات من خلال هذا المسلسل، مؤكدًا أن تعاونه مع سهير رمزي كان حلم من أحلامه أن يشاركها عمل فني واحد، لافتًا أنها على المستوى الشخصي سيدة خفيفة الظل وتتصف بالاحترام والأخلاق العالية والتواضع، وتتسم بحبها لعملها، وتحب التعاون مع كاست العمل بالكامل وملتزمة، موضحًا أنه يعتبر هذا العمل لقاء عظيم بالنسبة له.

وأضاف هاني رمزي أنه يريد أن يطلب منها ان لا تغيب مرة أخرى عن الشاشة، مؤكدًا أنها بالفعل فنانة قديرة وإنسانة عظيمة ونجمة كبيرة بمعنى الكلمة، وتشرف بالعمل معها.

أما عن رأيه في مسلسلات الأوت أوف سيزون والمنصات الإلكترونية، قال “هاني” إنه يرى أن الأعمال الديجيتال التي يتم إنتاجها خارج الموسم الرمضاني "أوت أوف سيزون" وعرضها خلال منصات إلكترونية أصبحت مهمة جدًا وكثيرة ومتنوعة، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة جدًا سواء على مستوى المشاهدات أو أن أي مشاهد يستطيع مشاهدة مسلسله المفضل في أي وقت مسموح له فيه المشاهدة.

وأكد أن مسلسلات الأوت أوف سيزون نجحت وأصبح العام بالكامل مليء بالأعمال الدرامية المتنوعة ولم يقتصر على موسم رمضان فقط، واستدل بذلك أن هناك أعمال تلفزيونية حققت نجاحات جماهيرية كبيرة خارج الموسم خلال الفترة القليلة الماضية.

مسلسل “القاتل الذي أحبني” من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

هانى رمزى سهير رمزي منصات الكترونية مسلسل فنان مشاهدة عمل فني

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