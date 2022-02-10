إخلاء سبيل المتهمة الثانية بترويج عملات مزورة في شركة غزل المحلة

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى إخلاء سبيل «أحلام.س.ا» ٣٠ سنة المتهمة الثانية في قضية ترويج عملات نقدية مزورة بأحد العنابر الإنتاجية أثناء فترة عملهم بالوردية الصباحية بشركة مصر للغزل والنسيج، بكفالة قدرها 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة ثان المحلة في وقت سابق، قررت إخلاء سبيل «محمد.م.م.ا» ٣٦ سنة موظف متهم بترويج عملات نقدية مزورة داخل عنبر بشركة الغزل والنسيج بالمحلة، وتجديد حبس المتهمة الثانية طليقته ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن الأمن الإداري بشركة غزل المحلة من رصد تحركات المتهمين بعدما رصدت خلافات بين المتهمين وزملاء لهما داخل العنابر الإنتاجية وتم ضبط موظف حال دخوله العمل خلال فترة العمل بالوردية الصباحية وطليقته تحمل أموالا مزورة تقدر ٩٧٥٠ جنيه حصلت عليها لتوزيعها على عمال داخل الشركة.

وتم اقتياد المتهمين للتحقيق الإداري إلي غرفة الأمن بمبني مجلس الإدارة وتم تسليمهما لرجال الشرطة بنقطة شرطة غزل المحلة.